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اعلام الاحتلال: اصابات في "كفار حباد" بـ " تل ابيب " جراء قصف صاروخي من غزة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

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