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جيش الاحتلال: كتائب القسام لازال لديها صواريخ بعيدة المدى

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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