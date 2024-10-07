نازحة فلسطينية تركت ابنها شهيداً منذ شهور ولم تدفنه حتی الان

العالم - خاص بالعالم

وقالت ام محمد وادي لقناة العالم أنها كانت من سكان حي الشجاعية، لكنها نزحت 4 مرات من حي الشجاعية الی تل الهوی، ثم الی خانيونس ثم الی ديرالبلح، إثر العدوان الاسرائيلي علی النازحين.

وأكدت انها أم تركت نجلها شهيداً علی الارض ولم تستطع مواراته الثری كشهيد يستحق التكريم أو حتی كبشر يستحق الكرامة.

وأشارت الی انها تركت بيتها وسكنت خيام النازحين وجرب اطفالها أنواع الامراض بسبب حرارة الجو وفقدان الامكانيات الصحية وعاشت في طوابير الحصول علی ماء الشرب، وجربت الطبخ علی الحطب، ماأرجع حياتها 20 عاماً الی الوراء.

وأوضحت ام محمد ان عائلتها فقدت 18 شهيداً وانها فقدت أخيها واولاده وفقدت نجلها وفقدت اصدقاء ابنها شهداء.

وأكدت ان الاحتلال الاسرائيلي يقصف كل شئ وكل مكان ولايوجد مكان لافي المدارس، ولافي الاسواق، ولا في الشوارع، ولا في المستشفيات يعتبر مكان آمن في قطاع غزة.