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اعلام الاحتلال: الجيش فشل مجددا في إحباط هجوم صاروخي من غزة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

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