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اختراق مصنع لانتاج الاسلحة بالاراضي المحتلة من قبل مجموعة حنظلة للقرصنة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

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