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شهيد و8 اصابات برصاص الاحتلال في مواجهات مستمرة بمخيم قلنديا شمال القدس

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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