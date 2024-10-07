الهلال الاحمر الايراني يتخذ اجراءات فورية لمساعدة الجرحى والنازحين اللبنانيين

العالم - خاص العالم

وقالت راضية عاليشوندي، في حوار خاص لقناة العالم، ان جميعة الهلال الاحمر الايرانية تعمل وفق مواثيق جمعية الهلال الاحمر والصليب الاحمر العالمية لمساعدة النازحين.

واشارت عاليشوندي الى انه تم انشاء مستشفيات في سوريا لمساعدة النازحين اللبنانيين واحدى هذه المستشفيات يعمل بكفاءة 30 ألف سرير.

واضافت انه خلال الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الايراني لسوريا، تم اجراء محادثات مع رئيس الوزراء السوري وتم التوافق على ان يكون مستشفى باسل الاسد، الذي على يبعد كيلومترات عن حمص، مستشفى للهلال الاحمر لتقديم المساعدات العلاجية، بالاضافة الى تخصيص 100 فندق منها 54 جاهز للعمل بمساعدة اجهزة الايرانية وجمعية الهلال الاحمر العراقية لتقديم المساعدات للنازحين اللبنانيين.

ولفتت الى انه تم توجيه طائرة ايرانية تقل فريق من الجمعية لسوريا لمساعدة النازحين. كما تم نقل المصابين جراء جريمة البيجر للعالج في ايران، بالاضافة الى ارسال 200 طبيب اعلنوا استعدادهم الذهاب للبنان للعلاج المصابين.

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