الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية : صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :