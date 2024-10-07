الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السلطات الدنماركية تعلن وقوع انفجار قرب السفارة الاسرائيلية في العاصمة كوبنهاغن

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :