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اعلام الاحتلال: رصد اطلاق 35 صاروخا من لبنان تجاه كفار فارديم وكرمئيل

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

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