الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: مقتل جندي اسرائيلي خلال المعارك عند الحدود مع لبنان ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف الجيش الى 2

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :