الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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كتائب الشهيد ابو علي مصطفى: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة في محور التقدم بمخيم جباليا شمال القطاع

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

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