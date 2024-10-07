شاهد/كتائب القسام تقصف عمق الاحتلال في تل أبيب

العالم -فلسطين

وأعلنت كتائب القسام في بيان مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه الأرض الفلسطينية المحتلة، ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني.

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وقالت كتائب القسام إن مقاتليها أطلقوا صواريخ باتجاه "تل أبيب" في ذكرى مرور عام على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وأشارت مصادر إلى سقوط صواريخ في منطقة حولون جنوب تل أبيب ومبنى في ريشون ليتسون الى جانب سقوط صواريخ في منطقة كفار حباد داخل الأحياء القريبة من وسط فلسطين المحتلة، وتصاعد أعمدة الدخان بعد سقوط صواريخ كتائب القسام في تل أبيب ووقوع إصابات في المكان.

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يذكر ان كتائب القسام أعلنت في وقت سابق من فجر اليوم الاثنين، عن إطلاق 4 الصواريخ من غزة باتجاه الأرض الفلسطينية المحتلة.

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