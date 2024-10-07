مصدر مسؤول في حزب الله يتحدث عن موعد تشييع السيد نصرالله

العالم لبنان

وروى قماطي تفاصيل استشهاد السيد نصر الله، حيث قال إنه رأى جثمانه، وان أحد منتسبي الدفاع المدني الذي وصل إلى النفق الذي كان السيد نصر الله موجودا فيه، وأصر على دخوله رغم وجود غاز الاختناق هناك، بسبب حبه لنصر الله، وعندما وصل لجثمانه نزع جهاز التنفس عنه ووضعه على الجثمان لعل النفس يعود له ولكنه استشهد إلى جانبه.

وأشار إلى ضرورة ان يتقبل الشارع اللبناني ومحبو السيد نصر الله انه استشهد، فلو انه موجود لما غاب عن شعبه وناسه الذي أحبهم كما أحبوه، وما يتم تداوله عن ان السيد نصر الله ما يزال حيا هي اشاعات.وحول تشييع جثمان السيد نصر الله، أكد قماطي أن التشييع ينتظر الفرصة المناسبة ليخرج بشكل لائق لشخصه ودوره، ولا يجب ان يكون تشييعا عابرا، كما انه سيتم في الضاحية الجنوبية.