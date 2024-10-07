الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

5 شهداء وعدد من الجرحى باستهداف الاحتلال مدنيين قرب مدرسة بمخيم جباليا

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :