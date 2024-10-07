الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: الجيش يعلن مقتل 11 جنديا واصابة 100 منذ بدء الحرب مع حزب الله

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :