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مراسل العالم: وصول طائرة مساعدات ايرانية الى سورية مخصصة للوافدين اللبنانيين

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

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