الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: نتنياهو يدعو عددا من وزرائه الى مشاورات عاجلة في مكتبه

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :