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اصابات بقصف مدفعي استهدف محيط مدرسة الفاخورة في جباليا شمال القطاع

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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