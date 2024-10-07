الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يعلن بدء موجة هجمات واسعة النطاق على جنوب لبنان

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :