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الرئيس التركي: "اسرائيل" ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الابادة الجماعية المتواصلة بغزة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

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