الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني يعتذر عن المشاركة في المؤتمر الدولي للتضامن مع أطفال فلسطين بطهران لتزامنه مع مشاركته في اجتماع مهم

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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