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وزارة الصحة اللبنانية: 15 شهيدا و46 جريحا حصيلة الغارات "الإسرائيلية" على محافظة جبل لبنان

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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