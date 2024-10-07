الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاعتداءات الصهيونية على سوريا

العالم - ايران

ودان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، بشدة الاعتداءات الصهيونية على سوريا، وطالب بالتحرك الجاد على الصعيدين الإقليمي والدولي لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة كيان الاحتلال.

وأشار بقائي إلى استمرار الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والعدوان الواسع النطاق على لبنان والهجمات العسكرية المتكررة على سوريا من قبل كيان الاحتلال، وقال إن استمرار هذا الوضع وتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاه إثارة الكيان الصهيوني الحرب قد تسببت في انتهاك خطير للسلام والاستقرار في المنطقة وعواقب خطيرة على السلام والأمن الدوليين.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية عدوان كيان الاحتلال على الدول الإسلامية والعربية علامة على النزعة العدائية والسعي نحو التوسع لدى هذا الكيان، وشدد على مسؤولية أمريكا وغيرها من الداعمين الغربيين للكيان في ارتكاب هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والجرائم الدولية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.