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وزارة الصحة اللبنانية: 2083 شهيدا و9869 جريحا منذ بدء العدوان

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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