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الطيران الحربي للاحتلال يشن غارات جديدة استهدفت بلدتي القنطرة والجبين

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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