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أبو عبيدة: ضربنا العدو ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بغزة مراحله النهائية

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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