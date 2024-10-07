الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أبو عبيدة: شعبنا صمد صمودا اسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الانظمة وتواطئها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :