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أبو عبيدة: بعد عام من طوفان الاقصى جمهورية ايران الاسلامية توجه ضربات الوعد الصادق 1 و2 لترهب العدو

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

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