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أبو عبيدة: الكيان الصهيوني يعيش منبوذا من كل امم الارض وشعوبها الحرة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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