الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أبو عبيدة: عام ولانزال نقاتل في معركة غير متكافئة عدوا مجرما لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :