الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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أبو عبيدة: خيارنا هو الاستمرار في معركة استنزافية طويلة ومؤلمة مع العدو والمعارك اثبتت نجاح هذا الخيار

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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