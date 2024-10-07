الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أبو عبيدة: نثمن بكل اعتزاز الحراك الشعبي العظيم في اليمن الحر ونقدر حراك كل الشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :