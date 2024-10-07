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أبو عبيدة: هذا الاحتلال وخصوصا حكومته الحالية الارهابية لا يريد ان يرى فلسطينيا غرب نهر الاردن

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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