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أبو عبيدة: منطقة الاشتباك يتعرض فيها الاسرى لتقاطع النيران وربما لنيران العدو نفسه

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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