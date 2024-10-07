الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أبو عبيدة: ندعو علماء الامة الى تجاوز مرحلة الادانة اللفظية ونقول لهم هل تنتظرون خبر هدم المسجد الاقصى المبارك

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :