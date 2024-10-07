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فصائل المقاومة تدك جميع المواقع العسكرية المهمة للاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل والصواريخ

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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