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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في المنطقة الوسطى بشكل واسع

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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