الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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وزير الخارجية الايراني لنظيره المصري: ايران لا تسعى وراء التصعيد بالمنطقة لكنها لا تخشى الحرب ايضا

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

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