الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرا الخارجية الايراني والمصري يؤكدان ضرورة زيادة الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان وارسال المساعدات الانسانية للنازحين

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :