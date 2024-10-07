تاكيد ايراني مصري على تكثيف الجهود لوقف العدوان على لبنان وغزة

العالم - ايران

واكد الجانبين في هذه المباحثات على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف عدوان الكيان الصهيوني على لبنان وغزة وإرسال المساعدات الإنسانية للنازحين.

وأشار وزير الخارجية إلى زيارته الأخيرة إلى بيروت، ووصف وضع المقاومة في لبنان بالمناسب، وأكد جاهزية قوى المقاومة الكاملة لمواجهة أي هجوم بري محتمل من قبل الجيش الصهيوني.

كما أكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى إلى زيادة التوتر والحرب في المنطقة؛ لكنها لا تخشى الحرب وسترد ردا حازما ومناسبا على أي عمل ومغامرة جديدة يقوم بها الكيان الصهيوني.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بشأن تطورات المنطقة.