الادميرال سياري: المدمرة "تفتان" ستنضم الى بحرية الجيش الايراني

العالم - ايران

وصرح الادميرال سياري اليوم الاثنين خلال الدورة النظرية الثالثة والعشرين لهيئة العلوم الحربية "الشهيد صياد الشيرازي"، والتي عقدت بحضور طلاب جامعة الشهيد ستاري لعلوم وتكنولوجيا الطيران: بعد انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، حققنا تقدماً وإنجازات جيدة في القوات البحرية، وهي إنجازات في مختلف القطاعات من بناء الغواصات بمختلف الفئات والمعدات والمدمرات وراجمات الصواريخ وسفن الإسناد الثقيلة والخفيفة، والقوارب، وجميع أنواع المروحيات السطحية وتحت السطحية، والمناطيد، وأنظمة صواريخ بر-بحر، والطائرات المسيرة والصواريخ.

واشار الأدميرال سياري الى انه تم اختيار أسماء مدمرات البحرية من قمم إيران الشهيرة ومنصات إطلاق الصواريخ من كتاب الشعر "الشاهنامة" (ملاحم تاريخ ايران) وسفن الإسناد من الجزر الإيرانية.وقال المساعد التنسيقي للجيش الايراني" أننا قمنا بتسمية المدمرة البحرية الأولى "جماران"، مضيفا: بعد "جماران" تم بناء مدمرات "دماوند" و"سهند" و"دنا"، ومستقبلاً ستضاف المدمرة "تفتان" الى القوات البحرية.

وأوضح الأدميرال سياري أن هناك اليوم قدرة عالية في القوات البحرية للجيش الايراني، وقال: ليست لدينا مشكلة في صنع المدمرات ونستطيع صنعها لأن قواتنا قادرة ومبدعة.