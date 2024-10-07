رئيس دولة عظمى يحتفل بـ'السابع من أكتوبر'

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وكما في السنوات السابقة، من المقرر أن يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده في مقر عمله. وفي قاعدة عامة؛ حيث يبدأ بوتين بتلقي التهاني من الزعماء الأجانب ببرقيات ومكالمات هاتفية في الصباح.

ويُصادف عيد ميلاد الرئيس الروسي في مثل هذا اليوم الـسابع من اكتوبر، احتفالات بذكرى طوفان الأقصى في عدد من الدول الحرة المساندة لقضية الشعب الفلسطيني المظلوم.

وساهم تزامن عيد ميلاد بوتين مع طوفان الأقصى الذي انطلقت في 7 اكتوبر من العام الماضي، في لفت أنظار الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا 7 اكتوبر يوم مجيد لفلسطين.

وتلقى بوتين في عيد ميلاده، هدايا من بينها زوجًا من كلاب وأعمال فنية مثل تماثيل بصورته، وذلك من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إلى جانب جرار بيلاروسي قدمه له الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في عيد ميلاده الـ70.