المقاومة العراقية تدك موقعا عسكريا للاحتلال بالطيران المسير

العالم - العراق

وجاء في بيان صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الاثنين 7-10-2024، بواسطة الطيران المسير هدفا عسكريا في أراضينا المحتلة".

وأكد البيان أن "المقاومة الإسلامية" ستواصل عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وعرض الإعلام العسكري مشاهد من إطلاق المقاومة الإسلامية في العراق لطائرة مسيّرة باتجاه هدف عسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قد أعلنت يوم أمس الأحد، عن استهدافها 3 مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل باستخدام الطيران المسير.

وفي ذات السياق أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين أنه استهدف عددا من البلدات شمالي مدينة حيفا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلة أنه تم رصد إطلاق 35 صاروخا من جنوب لبنان، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.