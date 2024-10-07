الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل: يمر هذا اليوم بمرارة على الشعب الفلسطيني جراء المجازر التي يتعرض لها آلاف الأطفال الأبرياء في غزة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :