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سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو في محيط موقع كيسوفيم برشقة صاروخية

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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