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طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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