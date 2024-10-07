الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

امين عام كتائب حزب الله العراق: على المقاومة الاسلامية الاستعداد لاحتمال توسيع الحرب والاستمرار بتوجيه الضربات المركزة لقلب الاحتلال

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :