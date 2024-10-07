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أبو عبيدة: بعد عام من طوفان الاقصى جمهورية ايران الاسلامية توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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