الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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القوات المسلحة اليمنية: نفذنا بعون الله عمليتين عسكريتين في اطار المرحلة الخامسة من التصعيد وقد حققتا اهدافهما بنجاح

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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